Η League Phase του Champions League πλησιάζει στο τέλος της και ακόμα τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα για το ποιες ομάδες συνεχίζουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μόνο δύο ομάδες, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της 7ης αγωνιστικής, έχουν προκριθεί και μαθηματικά.

Η Λίβερπουλ είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16» του Champions League, παραμένοντας αήττητη. Οι Reds επικράτησαν 2-1 της Λιλ στο «Άνφιλντ» και βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 21 βαθμούς.

Η δεύτερη ομάδα που πήρε και αυτή με τη σειρά της το πολυπόθητο εισιτήριο είναι η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ εξασφάλισε την πρόκρισή της με μια επική ανατροπή 5-4 κόντρα στην Μπενφίκα του Παυλίδη, και είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

