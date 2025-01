Γκολ με... καραμπόλα για τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Τρουμπίν έδιωξε τη μπάλα πάνω στο κεφάλι του Ραφίνια και και ο Βραζιλιάνος μείωσε προσωρινά σε 3-2 κόντρα στη Μπενφίκα.

Ένα από τα πιο... περίεργα γκολ πέτυχε η Μπαρτσελόνα στο «Ντα Λουζ» απέναντι στη Μπενφίκα για να μειώσει προσωρινά στο 3-1. Αφού ο Παυλίδης είχε πάρει το... όπλο του με χατ τρικ, οι Καταλανοί βρήκαν τον τρόπο να ξαναμπούν στο ματς με καραμπόλα. Ο τερματοφύλακας Τρουμπίν έκανε κάκιστη μπαλιά, ο Ραφίνια απέκρουσε με το κεφάλι και προς έκπληξη ακόμα και του ίδιου του Βραζιλιάνου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας εμβρόντητους τους Πορτογάλους στο 64΄.

