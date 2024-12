Ο Θάνος Σαρρής είδε το ντοκιμαντέρ της adidas για τα 30α γενέθλια του θρυλικού παπουτσιού Predator και γράφει για τη συνειδητοποίηση που ακολούθησε τους τίτλους τέλους.

Ο Κρεγκ Τζόνστον γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ από Αυστραλούς γονείς, ωστόσο μεγάλωσε στη χώρα των γονιών του. Στα έξι του χρόνια χτυπήθηκε από την οστεομυελίτιδα και λίγο έλειψε να χάσει το πόδι του. Τελικά, έγινε ποδοσφαιριστής. Αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ από το 1981 μέχρι το 1988, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Λιγκ Καπ, καθώς και το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1984. Θα αναρωτηθεί κανείς, μολονότι έχει επιτυχίες, γιατί να είναι εκείνος που μας εισάγει στο ντοκιμαντέρ της adidas για τα 30 χρόνια Predator; Μα, γιατί ήταν ο δημιουργός τους!

Ο Τζόνστον φυλάει ακόμα τη δημιουργία του, στο Νιούκαστλ της Αυστραλίας. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο όταν η αδερφή του είχε ένα τρομερό ατύχημα, προσπαθώντας να σταθεί στο πλευρό της. Είδε τη ζωή αλλιώς και ξεκίνησε να ασχολείται με τα παιδιά, διδάσκοντάς τους έναν περισσότερο «αγγλικό» τρόπο ποδοσφαίρου. Τους εξηγούσε πώς να βάζουν περισσότερο φάλτσο στην μπάλα και πώς να την κοντρολάρουν καλύτερα, όταν εκείνα του απάντησαν ότι τα παπούτσια τους είναι από δέρμα και γλιστρούν, κυρίως όταν βρέχει. Αντιλήφθηκε ότι είχαν δίκιο. Και σκέφτηκε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στα παπούτσια που φορούν όσοι παίζουν ποδόσφαιρο.

Ξεκίνησε να του γίνεται έμμονη ιδέα το πώς μπορεί να αντικατασταθεί το δέρμα του παπουτσιού, το οποίο το όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα της μπάλας δεν μπορεί να δώσει την επαφή που αποζητούσε. Δοκίμασε την εναλλακτική με μια κατασκευή από καουτσούκ στα πόδια του. Και είπε ότι αυτό είναι! Ο Τζόνστον άρχισε να περνά ώρες στο γκαράζ του, προσπαθώντας να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Ταξίδεψε στον κόσμο, προκειμένου να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών. Κλοτσούσε συνεχώς την μπάλα για να δει πώς το κάθε υλικό επηρεάζει την επαφή του μ' αυτήν. Κατέληξε, λοιπόν, στο δικό του "rubber prototype", το οποίο και πήγε στην adidas.

Στην αρχή δεν τους έπεισε. Εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Τους εξήγησε ότι το νέο παπούτσι θα κάνει το παιχνίδι γρηγορότερο, θα ξεκινήσουν να μπαίνουν πολλά γκολ. Η ιστορία της adidas ήταν συνυφασμένη με αυτή του ποδοσφαίρου, το παιχνίδι είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ανθρώπων της, οπότε ο προορισμός έμοιαζε ιδανικός. O Τζόνστον κουβαλούσε μια ωραία «τρέλα», η οποία άρεσε στους ανθρώπους τους εταιρείας που όμως ήταν διστακτικοί. Έτσι, αποφάσισε να κάνει κάτι εντελώς out of the box. Συγκέντρωσε κάποια αστέρια της Γερμανίας, τους έβαλε σε ένα δωμάτιο, φόρεσε τα παπούτσια και ξεκίνησε να τους κάνει επίδειξη! Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ σηκώθηκε, το δοκίμασε και απεφάνθη: «Δεν είναι κι άσχημα». Ο Αυστραλός τους τόνισε ότι αυτό είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, με την adidas να προσφέρει στον Τζόνστον την τεχνολογία και τους ειδικούς χώρους προκειμένου το πρωτότυπό του να εξελιχθεί σε προϊόν μαζικής παραγωγής.

Δεν ήταν όμως μόνοι οι άνθρωποι της εταιρείας επιφυλακτικοί στην αρχή. Το ίδιο ήταν και οι ποδοσφαιριστές, που δεν είχαν διάθεση να ρισκάρουν με κάτι εντελώς καινούργιο. Ο Κούμαν, ο Ρεδόνδο, ο Ινς ήταν από τους πρώτους που τους έγινε επίδειξη με τον Τζόνστον να είναι αφοπλιστικά ειλικρινής: «Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά αρνητικά, αλλά βρείτε κάτι πείτε μας και θα το διορθώσουμε». Τους εξήγησε πώς θα έχουν καλύτερο έλεγχο, καλύτερη αίσθηση, καλύτερα σουτ. Ο Τζον Κόλινς, ο πρώτος που σκόραρε με το predator, εξηγεί πως οι συμπαίκτες του γελούσαν όταν τον είδαν να το δοκιμάζει στα αποδυτήρια. Έπειτα, όμως κατάλαβαν: 100% legal, 0% fair, όπως έλεγε και το επιθετικό σλόγκαν. Η εποχή predator είχε ξεκινήσει να ανθίζει. Το νέο παπούτσι έδειξε τα δόντια του και έβγαλε τη γλώσσα, προκειμένου να τη δουν όλοι.

Αυτό που έλειπε προκειμένου να αποκτήσει τη φήμη που αναζητούσαν στην adidas, ήταν η εκπροσώπησή του σε κάποιο Παγκόσμιο Κύπελλο, από ποδοσφαιριστή αντίστοιχης λάμψης. Και τότε ήρθε ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ζιζού αγωνιζόταν στη Γιουβέντους και σ' ένα μπαρ δίπλα στο σπίτι του στο Τορίνο, άκουσε τον Louis-Dreyfus να του εξηγεί τι προσφέρει το predator και γιατί θα του ταίριαζε γάντι. Έτσι, αποφάσισε να το δοκιμάσει. «Έπρεπε να είσαι καλός για να σε επιλέξει η adidas. Κάποιοι ζήλεψαν όταν τα πρωτοείδαν. Η γλώσσα που έβγαινε από πάνω έγινε κλασική εικόνα», τονίζει ο Ζιζού, που έφτασε να αναγνωρίζει τον εαυτό του στα predator. Το παπούτσι έγινε talk of the town. Κι έπειτα ήρθε το εμβληματικό γκολ στον τελικό του Champions League απέναντι στη Λεβερκούζεν, το οποίο χάρισε στον Ζιντάν το μοναδικό τρόπαιο που του έλειπε. Όταν ο ίδιος ο Ζιζού παραδέχεται ότι το παπούτσι έπαιξε ρόλο στην εκτέλεση, τότε καταλαβαίνει κανείς τον αντίκτυπο των predator.

Δεν ήταν μόνο ο Ζιντάν. Ακολούθησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος συνδέθηκε από μικρό παιδί με την adidas και λάτρεψε τα predator, πετυχαίνοντας με αυτά το ιστορικό γκολ με απευθείας φάουλ απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο έδωσε την πρόκριση στην Αγγλία στο Μουντιάλ. Τα πρώτα του predator, μάλιστα, του τα έδωσε ο Γκάρι Νέβιλ. Ήταν δύο νούμερα μεγαλύτερα, αλλά κατάλαβε αμέσως ότι τα παπούτσια αυτά θα συνδέονταν μαζί του μέχρι το τέλος της καριέρας του. Τα προσωποποίησε, έβαλε τα ονόματα των παιδιών του, σημείωσε μαζί τους τα γκολ που σημάδεψαν την καριέρα του. Και πλέον υπάρχει ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο ιδανικός διάδοχος, με αρκετούς ακόμα ποδοσφαιριστές φυσικά να έχουν μεσολαβήσει.

Όλοι οι παραπάνω, μαζί με πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έπαιξαν ρόλο στην ιστορία, μιλούν στο εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που ετοίμασε η adidas για τον εορτασμό των 30ών γενεθλίων του Predator. Παράλληλα με την ιστορία των παπουτσιών, διηγείται και την ιστορία της εταιρείας, ταξιδεύει στο εργοστάσιό της στη Γερμανία, δείχνοντας την παράδοση. Μιλούν πρόσωπα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του brand. Και φυσικά, οι μεγάλοι αθλητές.



Υπάρχουν αντικείμενα που στο χώρο του ποδοσφαίρου αποκτούν πάντα μεγάλη συναισθηματική αξία. Γίνονται love products με το πέρασμα των χρόνων, παρότι παραμένουν επίκαιρα. Δημιουργούν σε όλους όσοι η «ασπρόμαυρη θεά» συνεχίζει να προκαλεί συναίσθημα, να ξυπνά αναμνήσεις και νοσταλγία, μια αίσθηση που όσοι βρίσκονται «εκτός» δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Τα Predator ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία. Κι αυτό από μόνο του απαντά στην ερώτηση του τίτλου…