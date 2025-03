Ο πρόεδρος της Ατλέτικο έβαλε τον Κουρτουά στη θέση του: «Πρέπει να σκάσει και να είναι ευγνώμων που έπαιξε σε εμάς»

Ο πρόεδρος της Ατλέτικο πέρασε στην αντεπίθεση μετά τις δηλώσεις του Κουρτουά περί... γκρίνιας, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να λέει «ευχαριστώ» που φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα των Ροχιμπλάνκος.

Ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ενρίκε Θερέθο, δεν έχασε την ευκαιρία να πετάξει... σπόντα προς τον τερματοφύλακα της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου μετά το ντέρμπι της Μαδρίτης για το Champions League.

Ο Κουρτουά, δε μάσησε τα λόγια του όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις διαμαρτυρίες του Σιμεόνε για την αμφιλεγόμενη ακύρωση του πέναλτι του Χουλιάν Άλβαρες στη «ρώσικη ρουλέτα» που έκρινε το ματς. Άφησε αιχμές για τη νοοτροπία των Ροχιμπλάνκος, λέγοντας ότι συνέχεια διαμαρτύρονται και γκρινιάζουν ότι αδικούνται.

Η απάντηση από την πλευρά της «Ατλέτι» δεν άργησε να έρθει. Ο Θερέθο, μιλώντας στους δημοσιογράφους της Marca πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για τη La Liga, δε δίστασε να βάλει τον Βέλγο στη θέση του.

«Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να σκάσει. Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που έπαιξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Να κάνει ό,τι έκανε τότε, να είναι κύριος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Ροχιμπλάνκος για τον γκολκίπερ της Βασίλισσας.

🚨⚠️ Atlético president Cerezo: “Thibaut Courtois should shut up. He should be grateful to have played at Atléti”.



“He’s a great GK but he should be a gentleman like us. We are gentlemen; we are not going to remove Courtois’ plaque“. pic.twitter.com/81zE7iSscP