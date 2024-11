Η Φέγενορντ σόκαρε τη Μάντσεστερ Σίτι και έβαλε την υπογραφή της σε ακόμα μια «μαύρη» βραδιά για τον Πεπ Γκουαρδιόλα τον τελευταίο καιρό.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα διανύει τη χειρότερη περίοδο της καριέρας του και η Φέγενορντ έβαλε κι αυτή τη «σφραγίδα» της στην... κρίση του στη Μάντσεστερ Σίτι. Μετά τις πέντε σερί ήττες, οι Citizens έμειναν χωρίς νίκη και για έκτο διαδοχικό παιχνίδι.

1 - For the first time in what was the 942nd game of his managerial career, Pep Guardiola has seen his side fail to win a match after leading by three goals. Remarkable. pic.twitter.com/1Ehm11ax8D