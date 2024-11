Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπρεστ (26/11,22:00), καθώς ακόμα αναρρώνει από τον τραυματισμό που είχε υποστεί στον αστράγαλο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ακολούθησε την αποστολή της Ισπανίας στο τελευταίο break για το Nations League, λόγω τραυματισμού που υπέστη στον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα για το Champions League, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (6/11,2-5). Ο 17χρονος απουσίασε επίσης από την αναμέτρηση των Μπλαουγκράνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ τέσσερις ημέρες αργότερα, αλλά και από το τελευταίο παιχνίδι με τη Θέλτα.

Το ιατρικό τιμ των Καταλανών είχε αρχικά διαγνώσει έναν ελαφρύ τραυματισμό στον αστράγαλο και είχε εκτιμήσει ότι η αποθεραπεία του Ισπανού στράικερ θα διαρκούσε δύο με τρεις εβδομάδες. Ο Γιαμάλ, ωστόσο δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το αυριανό (26/11, 22:00) ευρωπαϊκό ματς με την Μπρεστ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα.

Πριν τραυματιστεί, ο ίδιος δεν είχε απουσιάσει από κανένα παιχνίδι της Μπαρτσελόνα την τρέχουσα σεζόν.

🔴🔵 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Lamine Yamal is ruled OUT against Brest. ❌️ pic.twitter.com/jPTLUjnOG5