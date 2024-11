Η γκάφα του Τάιρον Μινγκς μοιάζει πρωτόγνωρη στο Champions League αλλά... δεν είναι, αφού μόλις την περασμένη σεζόν το ίδιο περιστατικό συνέβη στο Άρσεναλ-Μπάγερν χωρίς όμως να καταλογιστεί παράβαση.

Η Άστον Βίλα είδε το απόλυτο σερί της στο φετινό Champions League να σπάει με... κωμικό τρόπο, αφού ο Τάιρον Μινγκς υπέπεσε στην γκάφα της χρονιάς και κόστισε το πέναλτι με το οποίο η Μπριζ επικράτησε με 1-0.

Ο Βρετανός αμυντικός έπαθε... μπλακ-άουτ και έπιασε με τα χέρια την μπάλα μέσα στην περιοχή δίχως να καταλάβει πως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είχε μόλις δώσει συνέχεια στην κανονική ροή του αγώνα εκτελώντας ελεύθερο με πάσα.

Το απίθανο λάθος του βρήκε προ εκπλήξεως ακόμα και τον διαιτητή της αναμέτρησης, Τόμπιας Στίλερ, ο οποίος παρ' όλα αυτά καταλόγισε το πέναλτι. Κάτι που δεν ισχύει, όμως, και στην περίπτωση του ματς της περασμένης σεζόν ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου.

Μπορεί η γκάφα του Μινγκς να θεωρείται... πρωτοφανής, ωστόσο μόλις τον περασμένο Απρίλιο ένα πανομοιότυπο σκηνικό έλαβε χώρα στο «Emirates» και τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, όταν ο αμυντικός των Κανονιέρηδων, Γκάμπριελ είχε πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά την εκτέλεση του ελεύθερου από τον τερματοφύλακά του, Ράγια.

Αντίθετα με ό,τι συνέβη στο χθεσινό ματς, ο διαιτητής εκείνης της αναμέτρησης, Γκλεν Νίμπεργκ έδειξε επανάληψη, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βαυαρών σε μια φάση-καρμπόν με αυτή που τιμώρησε ορθώς ο Στίλερ στο Μπριζ-Βίλα.

Δείτε και συγκρίνετε τις δύο φάσεις:

Mings handles the ball after the goalkeeper has resumed play = Penalty.



Gabriel handles the ball after the goalkeeper has resumed play = No Penalty.



Where's the consistency? pic.twitter.com/FpMVpcKCmt