Ο Άρνε Σλοτ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο Νησί, αφού κανείς νεοφερμένος προπονητής σε ομάδα Premier League δεν έχει ξεκινήσει τη θητεία με τόσες νίκες όσες ο Ολλανδός στη Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ «θρυμμάτισε» την πρωταθλήτρια Γερμανίας, Λεβερκούζεν και «πίκρανε» τον άλλοτε παίκτη της, Τσάμπι Αλόνσο, με το τελικό 4-0 να στέλνει την ομάδα του Άρνε Σλοτ στην κορυφή της βαθμολογίας του Champions League.

Οι Reds βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση όντας πρώτοι και στην Premier League και ο Ολλανδός τεχνικός απολαμβάνει μια ονειρική εκκίνηση στη νέα του ομάδα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Μετά τον θρίαμβο κόντρα στις Ασπιρίνες, ο Σλοτ πρόσθεσε την 14η νίκη του στα πρώτα του 16 παιχνίδια ως προπονητής της Λίβερπουλ κι αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη που έχει σημειώσει νέος προπονητής σε ομάδα της Premier League!

Συγκεκριμένα, ξεπέρασε και το μέχρι πρότινος ρεκόρ του Ζοσέ Μουρίνιο από την πρώτη του θητεία στην Τσέλσι το 2004 με 13 νίκες το οποίο είχε ισοφαρίσει ο Κάρλο Αντσελότι επίσης στους Μπλε το 2009 και πλέον κατέχει το παράσημο για τον εαυτό του. Κοινό στοιχείο των δύο προπονητών; Ότι η ομάδα τους έφτασε στην κατάκτηση της Premier League στο τέλος της σεζόν!

Most wins in their first 16 games in all competitions, for all new Premier League managers…



• Arne Slot: 14 (Liverpool, 2024)

• José Mourinho: 13 (Chelsea, 2004)

• Carlo Ancelotti: 13 (Chelsea, 2009)

• Avram Grant: 12 (Chelsea, 2007)

• Antonio Conte: 12 (Chelsea, 2016)

