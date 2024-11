Η Μάντσεστερ Σίτι έφαγε γερό «χαστούκι» στην έδρα της Σπόρτινγκ, με τους Μπερνάντο Σίλβα και Πεπ Γκουαρδιόλα να επιβεβαιώνουν την κακή κατάσταση των Citizens και τον Καταλανό να δίνει το σύνθημα της... αντεπίθεσης.

Το απόλυτο... σοκ βίωσε η Μάντσεστερ Σίτι στη Λισαβόνα απέναντι στη Σπόρτινγκ, καθώς παρά το γεγονός ότι ο Φόντεν έβαλε μπροστά στο σκορ τους Citizens μόλις στο τέταρτο λεπτό, ωστόσο οι Πορτογάλοι όχι απλά ανέτρεψαν το σκορ, αλλά έκαναν «πάρτι» (4-1).

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τη Σίτι του Γκουαρδιόλα σε όλες τις διοργανώσεις, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσει παρά τα αρνητικά αποτελέσματα.

«Δεν μπορώ να πω πολλά όταν χάνουμε με 4-1. Συγχαρητήρια στη Σπόρτινγκ για το ματς. Είναι μια δύσκολη στιγμή όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά είμαι εδώ. Θέλω να είμαι εδώ και θέλω να παλέψω και να μην τα παρατάω. Θα είμαστε εκεί, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Ίσως ο κόσμος περιμένει να παρατήσω, αλλά δεν θα το κάνω», είναι τo μήνυμα του Γκουαρδιόλα.

Pep Guardiola: “I’M HERE AND I WANT TO BE HERE! I want to FIGHT! I will NOT give up! I like the challenge! Who wants to follow me? FOLLOW US and WE WILL BE THERE!” 😤‼️ pic.twitter.com/bJ3fbxoZHl