Κορυφαίος προπονητής για τη σεζόν 2023-2024 αναδείχθηκε ο Κάρλο Αντσελότι, κατακτώντας την Ευρώπη και την Ισπανία από τον πάγκο της Ρεάλ.

Ο «αρχιτέκτονας» της Ρεάλ, κορυφαίος προπονητής στον κόσμο για το 2024! Ο λόγος φυσικά για τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας μπορεί να απουσίαζε μετά τη συλλογική απόφαση της Ρεάλ να απέχει από την εκδήλωση, αλλά διακρίθηκε με τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού.

Παρά την απώλεια του Καρίμ Μπενζεμά το καλοκαίρι του 2023, ο Ιταλός κατάφερε να χτίσει μια τρομακτική Ρεάλ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Super Cup Ισπανίας, μαζί με ακόμα ένα Champions League.

Μετά το νικηφόρο τελικό επί της Ντόρτμουντ στο «Wembley» ο Καρλέτο έφτασε τις πέντε κατακτήσεις του βαρύτιμου τροπαίου, δημιούργησε την κορυφαία ομάδα του κόσμου για το 2024 και τιμήθηκε με ακόμα μια διάκριση στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας.

Carlo Ancelotti from @realmadrid is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



