Τη δική του απάντηση για τις κριτικές που δέχεται για τη συμπεριφορά του έδωσε ο Βινίσιους μέσα από το τρέιλερ του Netflix για το ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή του Βραζιλιάνου.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του ποδοσφαίρου, όμως αυτό δεν σημαίνει πως τυγχάνει καθολικής αποδοχής από το φίλαθλο κοινό. Η συμπεριφορά του άλλωστε πολλές φορές θεωρείται προκλητική μέσα στο γήπεδο, γεγονός που έχει επιφέρει κύμα κριτικής προς το πρόσωπό του.

Ένα κύμα που κορυφώθηκε μετά την απόφαση της Ρεάλ να μην παρευρεθεί στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας μόλις πληροφορήθηκε πως ο Βινίσιους δεν θα είναι ο νικητής και αναμενόμενα τα βέλη πολλών στράφηκαν προς την πλευρά του 24χρονου.

Η κατάσταση μάλιστα έφτασε σε τέτοιο σημείο ώσπου ακόμα και οι ίδιοι οι οπαδοί της Ρεάλ τού γύρισαν την πλάτη μέσα στη σεζόν, όταν τον αποδοκίμασαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βαλένθια πριν από μερικές εβδομάδες.

Μέσα όμως από το τρείλερ για το ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή του που ετοιμάζει το Netflix, ο Βινίσιους έδωσε την απάντησή του: «Η Ρεάλ δεν με πληρώνει για να είμαι καλό παιδί, αλλά για να σκοράρω» ήταν η ατάκα που κέντρισε το ενδιαφέρον, σε ένα δείγμα των όσων αναμένεται να διηγηθεί το ντοκιμαντέρ του Netflix που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του στις 15 Μαΐου.

Get an inside look at the triumphs and challenges of one of the greatest Brazilian football players in recent history, Vini Jr.



Baila, Vini premieres May 15! pic.twitter.com/MhNjYa4lmN