Η Ρεάλ Μαδρίτης Μαδρίτης αναδείχθηκε ως η κορυφαία ομάδα στον κόσμο για το 2024 στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας, όμως δεν υπήρχε κανένας εκπρόσωπος στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο.

Κορυφαία ομάδα στον κόσμο για το 2024 αναδείχθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μαδριλένοι μετά από μια σεζόν με τρία τρόπαια (Champions League, La Liga, Super Cup Ισπανίας) διακρίθηκαν στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας ως η κορυφαία ομάδα της προηγούμενης σεζόν, όμως... έλαμψαν δια της απουσίας. Μετά από απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ άλλωστε η Ρεάλ μποϊκόταρε τον θεσμό και δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση λόγω της επικείμενης στέψης του Ρόδρι αντί του Βινίσιους Ζούνιορ.

Real Madrid is the Men Club of The Year!



Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0