«Επανάσταση» στο ποδόσφαιρο: Κορυφαίοι αστέρες απειλούν με απεργία!

Όλο και πληθαίνουν οι αστέρες που προβληματίζονται με το φορτωμένο καλεντάρι, με τους Ρόδρι και Κουντέ μεταξύ άλλων να μιλούν ανοικτά για συλλογική απεργία.

Τα ματς αυξάνονται, οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί και τα μεγάλα «κεφάλια» του ποδοσφαίρου δεν δείχνουν καμία πρόθεση να πατήσουν... φρένο στην τάση των τελευταίων ετών.

Το αντίθετο μάλιστα καθώς από το καλοκαίρι του 2025 θα κάνει ντεμπούτο το νέο και ανανεωμένο Μουντιάλ Συλλόγων της FIFA, το οποίο με τη σειρά του αλλάζει φορμάτ και αυξάνει ακόμα περισσότερο τα παιχνίδια που θα πρέπει να δώσουν οι κορυφαίες ομάδες τη φετινή σεζόν.

Κι όσο FIFA και UEFA συνεχίζουν να τραβούν το σχοινί, οι παίκτες βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συλλογική αντίδραση. Τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί ένας αναβρασμός που έχει αποκτήσει πλέον δημόσιες διαστάσεις, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να μιλούν ανοικτά για το φορτωμένο καλεντάρι.

Ο πρώτος ήταν ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον, μετά την πρεμιέρα των Reds στο Champions League, ενώ σειρά πήραν οι Ρόδρι και Κουντέ που απειλούν με απεργία!

«Είμαστε πλέον κοντά» παραδέχεται ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος συνεχίζει: «Αν αυτό συνεχιστεί δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε σε απεργία». Στο ίδιο μήκος κύματος βρέθηκε και ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Ζιλ Κουντέ,ο οποίος στάθηκε στο θέμα της ξεκούρασης.

«Θα έρθει ο καιρός που θα πρέπει να κάνουμε απεργία επειδή είναι ο μόνος τρόπος για να γίνουμε κατανοητοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Παίρνουμε όλο και περισσότερα ρίσκα, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί επειδή υπάρχει όλο και λιγότερη ξεκούραση».

