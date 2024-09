Δύο μέρες μετά την «βαριά» ήττα με 9-2 από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ανακοίνωσε την απόλυση του Σεργκέι Γιακίροβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ υπέστη βαριά ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League την περασμένη Τρίτη (17/09), με το 9-2 των Βαυαρών να είναι παράλληλα και ιστορικό στη διοργάνωση.

Δύο ημέρες μετά την εφιαλτική βραδιά στο Μόναχο, ο κροατικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόλυση του προπονητή της ομάδας, Σεργκέι Γιακίροβιτς, με τον βοηθό του, Σάντρο Πέρκοβιτς, να αναλαμβάνει μέχρι η Ντινάμο να βρει τον αντικαταστάτη.

Ο Γιακίροβιτς ανέλαβε χρέη προπονητή στην Ντινάμο τον Αύγουστο του 2023, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League. Το τέλος της περσινής σεζόν τον βρήκε να πανηγυρίζει το νταμπλ στην Κροατία, ενώ προηγουμένως αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στη φάση των «16» του Conference League.

