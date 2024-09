Βραδιά ρεκόρ ήταν η χθεσινή στο Μόναχο, με την Μπάγερν, τον Κέιν και τον Μίλερ να γράφουν τις δικές τους ξεχωριστές ιστορίες.

Με τις πιο άγριες διαθέσεις ξεκίνησε το ταξίδι της στα... ανανεωμένα αστέρια η Μπάγερν. Οι Βαυαροί δεν έδειξαν κανένα έλεος στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ μέσα στην «Allianz Arena» και τη διέλυσαν με το εκκωφαντικό 9-2, ξεκινώντας με το δεξί στο νέο format του Champions League.

Η βραδιά στο Μόναχο ήταν ιστορική από πολλές απόψεις. Από τη μία η εννιάρα της Μπάγερν, από την άλλη ο Χάρι Κέιν που δεν σταματάει να σκορπά τον τρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Μέσα σε όλα, τη δική του χρυσή προσωπική σελίδα κατάφερε να γράψει αθόρυβα και ο Τόμας Μίλερ.

Champions League βαθμολογία

Μόνο η Μπάγερν αυτά...

Το σκορ αυτό είναι φυσικά ιστορικό καθώς ποτέ καμία άλλη ομάδα στο παρελθόν δεν κατάφερε να πετύχει εννέα γκολ σε ματς επιπέδου Champions League. Η Μπάγερν έγινε η πρώτη ομάδα που φτάνει σε αυτόν τον απίθανο αριθμό τερμάτων μέσα σε ένα παιχνίδι, με τους Κροάτες να πληρώνουν το... τίμημα.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Bayern Munich makes history by scoring NINE goals, the MOST any team has EVER scored in a Champions League match. 😱🇩🇪 pic.twitter.com/VGSVgaB0rh — CentreGoals. (@centregoals) September 17, 2024

Οι Βαυαροί βρήκαν ευκαιρία και δεν άφησαν ποτέ το πόδι από το γκάζι, γράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ. Παράλληλα, η συγκεκριμένη νίκη αποτελεί φυσικά και τη μεγαλύτερη της Μπάγερν στην ιστορία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ το δικό του ρεκόρ σημείωσε και ο Κομπανί ο οποίος έγινε ο προπονητής με τη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη στο ντεμπούτο του στα «αστέρια».

• First team to score 9 goals in one game in #UCL history

• Biggest Bayern win in their #UCL history

• Vincent Kompany gets the biggest result ever by a coach in his #UCL debut pic.twitter.com/l1XuENwEYT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2024

Κέιν, το πιο βαρύ αγγλικό «κανόνι» του Champions League

Τα δικά του ρεκόρ σημείωσε και ο Χάρι Κέιν. Δεν θα μπορούσε αλλιώς, καθώς ο Άγγλος κατάφερε να πληγώσει τέσσερις φορές την Ντιναμό το βράδυ της Τρίτης στο Μόναχο. Ο Κέιν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που σκοράρει στο ίδιο παιχνίδι τρεις φορές από το σημείο του πέναλτι. Παράλληλα, ο φορ των Βαυαρών έγινε και ο πρώτος Άγγλος σκόρερ στην ιστορία του Champions League με 33 γκολ, αφήνοντας πίσω στην δεύτερη θέση τον Γουέιν Ρούνεϊ.

4 - Harry Kane is the first player to score a hat-trick of penalties in a European Cup/Champions League match, and the first Englishman to score 4 in a match in the competition since @9smudge for Arsenal against FK Austria Wien in 1991. Fab. pic.twitter.com/WjPR736xDO September 17, 2024

Harry Kane has now scored more goals than any other Englishman in European Cup/Champions League history, breaking Wayne Rooney's record. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UCL pic.twitter.com/PGGoPNH7Xm — Squawka (@Squawka) September 17, 2024

Το επίτευγμα του Μίλερ

Το δικό του ξεχωριστό ρεκόρ κατάφερε να σημειώσει και ο Τόμας Μίλερ. Μπορεί ο Γερμανός πλέον να περνάει από τον πάγκο στα παιχνίδια, ωστόσο η εμπειρία του αρκεί για να προσφέρει στην Μπάγερν ένα... ποιοτικό 25λεπτο. Ο Κομπανί τον πέρασε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης και κάπου εκεί ο Μίλερ έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Champions League μόνο με μια ομάδα. Ο Γερμανός άσος έφτασε τα 152 ματς στα «αστέρια» με τη φανέλα της Μπάγερν και άφησε πίσω του τον Τσάβι ο οποίος είχε σταματήσει στα 151 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα.