Ο Νταβίντε Φρατέζι πανηγύρισε με δάκρυα στα μάτια το νικητήριο γκολ της Ίντερ απέναντι στην Μπάγερν στα προημιτελικά του Champions League για έναν πολύ ξεχωριστό και συγκινητικό λόγο.

Χάρη στην κυνική εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Μόναχο, η Ίντερ έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης απέναντι στην Μπάγερν για τα ημιτελικά του Champions League.

Παρότι οι Βαυαροί ισοφάρισαν με τον Μίλερ στο 85', η Ίντερ πήρε τη νίκη «χτυπώντας» με τον Νταβίντε Φρατέζι στο 88', μερικά λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς.

Ο 25χρονος Ιταλός πανηγύρισε έξαλλα το γκολ που σημείωσε και στη συνέχεια έβαλε τα κλάματα με την εξήγηση για το ξέσπασμά του να συγκινεί. Μερικές ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Φρατέζι έχασε τη γιαγιά του στην οποία αφιέρωσε το γκολ του, αλλά και τη νίκη της Ίντερ.

Όπως δήλωσε ο ίδιος συγκινημένος μετά τη λήξη του ματς, οι δυο τους βρίσκονταν πολύ κοντά και η απώλειά της τον συγκλόνισε.

«Ήμουν πολύ κοντά στη γιαγιά μου. Δεν είχα συνηθίσει να τη βλέπω έτσι και ήταν σκληρό. Όμως απόψε ξέρω ότι με κάποιον τρόπο εμπλέκεται σε όλο αυτό. Ίσως με ενθάρρυνε από εκεί ψηλά», δήλωσε ο παίκτης της Ίντερ.

RIP to Frattesi's grandma, she would've been proud ♥️ https://t.co/NzqpusJE0t pic.twitter.com/ADmzQYQjKr