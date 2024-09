Στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ για τον αγώνα του Champions League απέναντι στη Μίλαν βρέθηκε ο Κώστας Τσιμίκας.

Έμπρακτη εμπιστοσύνη από τον Άρνε Σλοτ στο πρόσωπο του Κώστα Τσιμίκα. Η Λίβερπουλ επιστρέφει στο Champions League και κάνει... ποδαρικό στο μεγάλο ματς της πρεμιέρας στην έδρα της Μίλαν, με τον έλληνα αριστερό μπακ να παίρνει θέση στη βασική της ενδεκάδα. Αυτή θα είναι και η 21η συμμετοχή του 27χρονου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Greek Scouser μάλιστα είναι, μαζί με τον Χάκπο, ο μοναδικός μη «ενδεκαδάτος» παίκτης που επέλεξε ο Ολλανδός για την πρεμιέρα στο «Σαν Σίρο».

Our side to take on AC Milan this evening 👊 #ACMLIV