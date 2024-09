Το France Football έβγαλε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 30 υποψηφίους για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, αλλά και το Kopa Trophy, το Yachine Trophy και το Coach of the Year.

Όπως κάθε χρόνο, η κούρσα για τον επόμενο νικητή της Χρυσής Μπάλας έχει αρχίσει να έχει την... τιμητική της στις «ποδοσφαιροκουβέντες» και το France Football δημοσίευσε τη λίστα με τους 30 τελικούς υποψήφιους για την κατάκτησή της εν όψει της τελετής απονομής στις 28 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Φυσικά, σε αυτή βρίσκονται τα τρία μεγαλύτερα φαβορί, οι Βινίσιους και Μπέλινγκχαμ που κατέκτησαν πρωτάθλημα και Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και ο Ρόδρι που πανηγύρισε την Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι και το EURO 2024.

Αξίζει να σημειωθεί δε, πως μετά από 21 χρόνια στη λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ούτε και ο Λιονέλ Μέσι. Μάλιστα, σε όποιον από τους 30 υποψηφίους κι αν απονεμηθεί το βραβείο, θα πρόκειται για την πρώτη του Χρυσή Μπάλα! Ο CR7 δεν συμπεριλήφθηκε ούτε πέρυσι στην τελική λίστα, ενώ για τον Αργεντινό είναι η πρώτη φορά μετά το 2005 που δεν βρίσκεται στους 30.

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα:

Τζουντ Μπέλινγκχαμ - Ρεάλ Μαδρίτης

Ρούμπενς Ντίας - Μάντσεστερ Σίτι

Φιλ Φόντεν - Μάντσεστερ Σίτι

Φεντερίκο Βαλβέρδε - Ρεάλ Μαδρίτης

Εμιλιάνο Μαρτίνες - Άστον Βίλα

Έρλινγκ Χάαλαντ - Μάντσεστερ Σίτι

Νίκο Γουίλιαμς - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Γκρανίτ Τσάκα - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Αρτέμ Ντόβμπικ - Τζιρόνα/Ρόμα

Τόνι Κρόος - Ρεάλ Μαδρίτης

Βινίσιους Ζούνιορ - Ρεάλ Μαδρίτης

Ντάνι Όλμο - Λειψία/Μπαρτσελόνα

Φλόριαν Βιρτς - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μάρτιν Όντεγκααρντ - Άρσεναλ

Ματς Χούμελς - Ντόρτμουντ

Ρόδρι - Μάντσεστερ Σίτι

Χάρι Κέιν - Μπάγερν Μονάχου

Ντέκλαν Ράις - Άρσεναλ

Βιτίνια - Παρί Σεν Ζερμέν

Κόουλ Πάλμερ - Τσέλσι

Ντάνι Καρβαχάλ - Ρεάλ Μαδρίτης

Λαμίν Γιαμάλ - Μπαρτσελόνα

Μπουκάγιο Σάκα - Άρσεναλ

Χακάν Τσαλχάνογλου - Ίντερ

Γουίλιαμ Σαλιμπά - Άρσεναλ

Κιλιάν Μπαπέ - Παρί Σεν Ζερμέν/Ρεάλ Μαδρίτης

Λαουτάρο Μαρτίνες - Ίντερ

Αντεμόλα Λούκμαν - Αταλάντα

Αντόνιο Ρούντιγκερ - Ρεάλ Μαδρίτης

Αλεχάνδρο Γκριμάλδο - Μπάγερ Λεβερκούζεν

«Δυνατά» ονόματα βέβαια υπάρχουν και ανάμεσα στους υποψηφίους του Kopa Trophy (του βραβείου για U21 παίκτες), όπως αυτά των Λαμίν Γιαμάλ και Κόμπι Μέινου, αλλά για το Yachine Trophy των τερματοφυλάκων, όπου ξεχωρίζουν οι Εμιλιάνο Μαρτίνες και Γκιόργκι Μαμαρντασαβίλι.

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων για το Kopa Trophy:

Πάου Κουμπαρσί - Μπαρτσελόνα

Αλεχάντρο Γκαρνάτσο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αρντά Γκιουλέρ - Ρεάλ Μαδρίτης

Καρίμ Κονατέ - Ζάλτσμπουργκ

Κόμπι Μέινου - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ζοάο Νέβες - Μπενφίκα/Παρί Σεν Ζερμέν

Σαβίνιο - Τζιρόνα/Μάντσεστερ Σίτ

Ματάις Τελ - Μπάγερν Μονάχου

Λαμίν Γιαμάλ - Μπαρτσελόνα

Γουαρέν Ζαΐρ-Εμερί - Παρί Σεν Ζερμέν

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων για το Yachine Trophy:

Ντιόγκο Κόστα - Πόρτο

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα - Παρί Σεν Ζερμέν

Γκρέγκορ Κόμπελ - Ντόρτμουντ

Αντρέι Λούνιν - Ρεάλ Μαδρίτης

Μάικ Μενιάν - Μίλαν

Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι - Βαλένθια

Εμιλιάνο Μαρτίνες - Άστον Βίλα

Ουνάι Σιμόν - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Γιαν Ζόμερ - Ίντερ

Ρόνουεν Γουίλιαμς (Μαμελόντι Σάννταουνς)

Όσον αφορά τη λίστα για το βραβείο Coach of the Year, αυτή αποτελείται από τους Τσάμπι Αλόνσο (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ Μαδρίτης), Λουίς Ντε Λα Φουέντε (Ισπανία), Τζαν Πέρο Γκασπερίνι (Αταλάντα), Πεπ Γκουαρδιόλα και Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή).

Οι υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών είναι οι εξής: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα), Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ), Μπάρμπρα Ταρσιάν (Κορίνθιανς), Λόρεν Χεμπ (Μάντσεστερ Σίτι), Τρίνιτι Ρόντμαν (Ουάσινγκτον Σπίριτ), Άντα Χέγκερμπεργκ (Λυών), Μανουέλα Τζουλιάνο (Ρόμα), Μάλορι Σουόνσον (Σικάγο Ρεντ Σταρς), Γκλόντις Βίγκοσντοτιρ (Μπάγερν Μονάχου), Μαριόνα Καλντεντέι (Άρσεναλ), Λόρεν Τζέιμς (Τσέλσι), Λέα Σίλερ (Μπάγερν Μονάχου), Πατρίσια Γουιχάρο (Μπαρτσελόνα), Γκάμπι Πορτίλιο (Κορίνθιανς), Τάμπιθα Τσαούινγκα (Λυών), Κάρολιν Γκρέιαμ-Χάνσεν (Μπαρτσελόνα), Λίντσεϊ Χόραν (Λυών), Σέκε Νίσκεν (Τσέλσι), Γιούι Χασεγκάουα (Μάντσεστερ Σίτι), Λούσι Μπρονζ (Τσέλσι), Σάλμα Παραγιουέλο (Μπαρτσελόνα), Γκιούλα Γκουίν (Μπάγερν Μονάχου), Καντίγια Σο (Μάντσεστερ Σίτι), Γκρέις Γκεγιόρο (Παρί Σεν Ζερμέν), Αλέσια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα), Σοφία Σμιθ (Πόρταλντ Θορνς), Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα), Αλίσα Νάερ (Σικάγο Ρεντ Σταρς), Μάιρα Ραμίρες (Τσέλσι), Μαρί-Αντουανέτ Κατοτό (Παρί Σεν Ζερμέν).