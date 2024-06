Σάντσο: «Είναι τρελό που θα παίξω τελικό Champions League στο Wembley»

Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ, Τζέιντον Σάντσο, μίλησε στο «CNN Sports» και δήλωσε πως είναι τρελό που θα παίξει τελικό Champions League στη γενέτειρά του το Λονδίνο.

Ο Τζέιντον Σάντσο αναμένεται να είναι εκ των πρωταγωνιστών του σπουδαίου τελικού του Champions League ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω του.

Ο 24χρονος winger των Βεστφαλών κατάγεται από την περιοχή Camberwell, στο νότιο Λονδίνο και μίλησε στο «CNN Sports» για τον μεγάλο τελικό, δηλώνοντας πως είναι τρελό που θα παίξει τελικό Champions League μέσα στο Wembley.

«Για να είμαι δίκαιος, ένιωσα ότι είναι κάτι σουρεαλιστικό. Είναι κάπως τρελό, ξέρετε, δεν νομίζω ότι κανείς θα το περίμενε αυτό, να είμαι στον τελικό του Champions League, ειδικά από εκεί που κατάγομαι. Είμαι απλά χαρούμενος».

