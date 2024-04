Η UEFA επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 25.000 ευρώ στην Μπαρτσελόνα για ναζιστικές χειρονομίες οπαδών της στο πρώτο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» για τα προημιτελικά του Champions League.

Η UEFA είχε ανοίξει φάκελο για ναζιστικούς χαιρετισμούς και ρατσιστικές χειρονομίες από μερίδα οπαδών της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν και τιμώρησε τους Καταλανούς με χρηματικό πρόστιμο. Όπως έγινε γνωστό οι Μπλαουγκράνα θα χρειαστεί να πληρώσουν 25.000 ευρώ για τις ναζιστικές κινήσεις των υποστηρικτών της, 2.000 ευρώ για χρήση καπνογόνων και βεγγαλικών και ακόμα 5.000 για ζημιές που προκλήθηκαν στην έδρα των πρωταθλητών Γαλλίας.

Εκτός από το πρόστιμο των 25.000 ευρώ η ρατσιστική συμπεριφορά επέφερε και απαγόρευση στους οπαδούς τους για τον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας στην Ευρώπη, με αναστολή σε περίπτωση που επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά.

BREAKING: Barcelona have been punished by UEFA for "racist behaviour" of supporters during the first leg of their Champions League quarter-final against PSG. pic.twitter.com/qks9UGb4sG