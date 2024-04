Σνάιντερ για Χάαλαντ: «Σαν να απουσιάζει από τα μεγάλα παιχνίδια, νιώθω ότι και οι συμπαίκτες του τον κάνουν στην άκρη»

Ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ μιλώντας στην ολλανδική τηλεόραση αναφέρθηκε στην κακή βραδιά που βρέθηκε ο Χάαλαντ, κάτι που συμβαίνει συχνά στα μεγάλα παιχνίδια της Σίτι, όπως υποστήριξε.

Ο βετεράνος ολλανδικός επιθετικός μέσος, Γουέσλεϊ Σνάιντερ μιλώντας εκπομπή του ολλανδικού καναλιού RTL όπου ήταν καλεσμένος αναφέρθηκε στην κακή απόδοση που είχε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στην χθεσινή αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Ρεάλ Μαδρίτης, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στα 120 λεπτά που έπαιξαν και κατέληξαν τελικά στα πέναλτι, όπου επικράτησαν οι «Μαδριλένοι» παίρνοντας την πρόρκιση.

O 39χρόνος πρώην παίκτης και της «βασίλισσας» μεταξύ άλλων εξήγησε πως η κριτική που γίνεται στον Νορβηγό επιθετικό της Σίτι είναι δικαιολογημένη, αφού είναι συχνό φαινόμενο να λείπει στα μεγάλα παιχνίδια, προσθέτοντας μάλιστα πως νιώθει ότι ακόμη και οι συμπαίκτες μερικές φορές τον... προσπερνούν.

«Η κριτική στον Χάαλαντ είναι δικαιολογημένη, ειδικά αν κάποιος έχει δει και το προηγούμενο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Αν εκείνος πρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη, γίνεται εντελώς άχρηστος. Είναι οκ να περιμένουμε περισσότερα από ένα επιθετικό που κοστίζει τόσα λεφτά σωστά;

Δεν είδαμε τον Χάαλαντ την περασμένη εβδομάδα. Εκείνος λείπει συχνά στα μεγάλα παιχνίδια, έχει συμβεί ξανά. Αισθάνομαι σαν οι συμπαίκτες του να τον ''προσπερνουν'' μερικές φορές.

Επιτρέπεται να περιμένουμε από κείνον να κρατήσει την μπάλα, σωστά; Η τεχνική του είναι χαμηλού επιπέδου. Δεν είναι αρκετά καλλιεργημένος (τακτικά) για να μπει στο παιχνίδι. Παραμένει ένας τρομερός επιθετικός με το πρόσωπο στην εστία και μέσα στο κουτί»

🗣️ - Sneijder: "We didn't see Erling Haaland last week. Him going missing in big games has happened often before. I even felt like his teammates skipped him at times." pic.twitter.com/PPwAUPg6AP