Τον ρόλο του... καθοδηγητή ανέλαβε ο Κέπα Αριθαμπαλάγκα πριν από τη... ρωσική ρουλέτα του «Έτιχαντ» με τις κάμερες να πιάνουν τον Ισπανό να δίνει οδηγίες στον Αντρέι Λούνιν πριν τη μεγάλη μάχη από την άσπρη βούλα.

Μια πρόκριση 100%... Ρεάλ Μαδρίτης σφράγισε η Βασίλισσα στο «Έτιχαντ». Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Σίτι για 120 λεπτά και αφού οδήγησε το παιχνίδι στα πέναλτι κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά, με τον Αντρέι Λούνιν να εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Ο Ουκρανός τερματοφύλακας κατάφερε να αποκρούσει δύο πέναλτι στη... ρωσική ρουλέτα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στη Βασίλισσα. Χρειάστηκε βέβαια και τη βοήθεια των συμπαικτών του. Τόσο του Αντόνιο Ρούντιγκερ, όσο και του Κέπα Αριθαμπαλάγκα.

Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι, οι κάμερες έπιασαν τον Ισπανό τερματοφύλακα να δίνει οδηγίες στον συμπαίκτη του. Ο Κέπα που βρίσκεται στη Ρεάλ ως δανεικός από την Τσέλσι έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές τη Σίτι με τους «μπλε». Μάλιστα είχε αγωνιστεί και σε έναν τελικό του Carabao Cup το 2019, όταν το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου επικράτησε εν τέλει η Σίτι.

