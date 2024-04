Την καλύτερη της ευρωπαϊκή βραδιά επί Τσάβι βίωσε στο Παρίσι η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να παρουσιάζονται και πάλι σοβαροί και ισορροπημένοι έχοντας απελευθερωθεί πλήρως από την ημέρα που ο Καταλανός προπονητής ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει.

Μια Μπαρτσελόνα από τα παλιά και τα ένδοξα χρόνια της ιστορία της εμφανίστηκε στο Παρίσι το βράδυ της Τετάρτης. Μια Μπαρτσελόνα που δεν τα παράτησε και παρότι βρέθηκε μέσα σε 3 λεπτά πίσω στο σκορ, έχοντας προηγηθεί αρχικά, κατάφερε να επιστρέψει και να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Ήταν η πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που η Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε σε αγώνα της προημιτελικής φάσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Μια ομάδα που δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση την Μπαρτσελόνα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

Η βραδιά στο Παρίσι φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Τσάβι. Όχι μόνο λόγω των αποφάσεων που πήρε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλάζοντας ολοκληρωτικά την έκβαση της αναμέτρησης. Αλλά κυρίως λόγω της απόφασης που πήρε στα μέσα του Φλεβάρη, όταν ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα».

«Η πιο μεγάλη τέχνη είναι να ξέρεις να αποχωρείς την κατάλληλη στιγμή», έλεγε ο Φρήντριχ Νίτσε. Ένα ρητό που ταιριάζει στη ζωή γενικότερα. Είναι κανόνας να ξέρεις πότε να αποχωρείς από μια κατάσταση που δεν... πάει άλλο. Ισχύει και στον αθλητισμό. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Προπονητές και ποδοσφαιριστές καλούνται πολλές φορές να αποχωρήσουν πριν να είναι αργά. Να αποχωρήσουν ως ήρωες, χωρίς να φτάσουν σε σημείο που θα τους... αποχωρήσουν.

«Ως φίλαθλος της Μπαρτσελόνα, θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να αποχωρήσω στο τέλος της σεζόν. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα αλλάξει τη δυναμική στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε ακόμα να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν. Βάζω την ομάδα πάνω από τον εαυτό μου. Δεν θέλω να είμαι το πρόβλημα στην ομάδα. Το καλύτερο είναι να αποχωρήσω στο τέλος της σεζόν. Ήμουν η λύση πριν από δύο χρόνια αλλά τώρα είναι η στιγμή για να φύγω και εγώ».

Με αυτές τις δηλώσεις ο Τσάβι αποφάσισε να ανακοινώσει το τέλος του από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Ένα αναπόφευκτο τέλος για το καλό όλων.

Από την βραδιά εκείνη, όταν η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 5-3 μέσα στη Βαρκελώνη από τη Βιγιαρεάλ έχουν αλλάξει πολλά. Ο Τσάβι καθιέρωσε τον Κουμπαρσί στα μετόπισθεν και ο 17χρονος βγάζει μάτια σε κάθε παιχνίδι. Ο Γιαμάλ πλέον δεν είναι ένα ελπιδοφόρο παιδί, αλλά είναι ένας από τους σταρ της ομάδας. Ο Λεβαντόφσκι έχει ανεβάσει ραγδαία την απόδοση του, ενώ ο Ραφίνια δείχνει γιατί πριν από 1,5 χρόνο δαπανήθηκαν 60+ εκατομμύρια για να αποκτηθεί από τη Λιντς. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι και την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ ήταν... αλλού.

Ο Τσάβι δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θα άλλαζε τη δυναμική της ομάδας. Τα αποτελέσματα και η αγωνιστική κατάσταση της Μπαρτσελόνα τον δικαιώνουν. Δώδεκα σερί παιχνίδια χωρίς να έχει γνωρίσει την ήττα μετράει από τότε η Μπαρτσελόνα. Με μεγάλες νίκες απέναντι σε Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι. Η εικόνα της Μπαρτσελόνα ωστόσο είναι αυτή που εντυπωσιάζει κυρίως. Μια μεταμορφωμένη ομάδα που μοιάζει να έχει βρει τον σωστό δρόμο, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα και τώρα με τους τραυματισμούς.

