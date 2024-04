Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και διεύρυνε το δικό της ρεκόρ πετυχαίνοντας 3+ γκολ σε εννιά διαδοχικά παιχνίδια στο Champions League.

Ματς διαφήμιση διεξήχθη χθες στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι χάρισαν μια μοναδική παράσταση, με γκολάρες, θέαμα και ένα χορταστικό 3-3. Οι δυο τους θα λύσουν τις διαφορές τους σε μια εβδομάδα στο Μάντσεστερ με στόχο το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Η Σίτι από την πλευρά της μπορεί να μην κατάφερε να φύγει με το μεγάλο διπλό από τη Μαδρίτη, ωστόσο ήταν ικανή ώστε να διευρύνει το δικό της εξωπραγματικό ρεκόρ στο Champions League. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του θεσμού που πετυχαίνει τουλάχιστον τρία γκολ σε εννιά διαδοχικά παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ποτέ ξανά δεν κατάφερε άλλη ομάδα να πετύχει 3+ γκολ σε εννιά σερί παιχνίδια στο Champions League.

Μάλιστα οι «πολίτες» διεύρυναν το δικό τους ρεκόρ το οποίο είχαν γράψει μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κοπεγχάγη, όταν είχαν φτάσει τα επτά σερί παιχνίδια με 3+ γκολ στο Champions League. Συνολικά η Σίτι μετράει 27 γκολ στο φετινό Champions League, έχοντας πετύχει σε όλα τα παιχνίδια από τρία γκολ.

