Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε μόλις αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και κράτησε στον πάγκο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, κάτι που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, όμως υπήρχε λόγος γι' αυτό.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατόρθωσε να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο... καυτό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αφού απέσπασε ισοπαλία 3-3 από την Ρεάλ Μαδρίτης στον πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Champions League.

Στην προσπάθειά της αυτή δεν είχε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος όχι μόνο δεν ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα, αλλά δεν πέρασε στο παιχνίδι ούτε ως αλλαγή. Ναι μεν ο Γκουαρδιόλα είναι από τους προπονητές που κάνει τις λιγότερες αλλαγές στα παιχνίδια και χθες έκανε μόλις μία κι αυτή επειδή ο Φόντεν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, όμως αυτός δεν ήταν ο λόγος που δεν πέρασε στο ματς τον Βέλγο επιθετικό μέσο.

Βλέπετε εκείνος δεν αισθανόταν καλά απ' ότι οι ομάδες βγήκαν για ζέσταμα κι έτσι ο Καταλανός τεχνικός αποφάσισε να μην ρισκάρει, ειδικά από τη στιγμή που το παιχνίδι πήγαινε και καλά.

City saying that De Bruyne is unwell.