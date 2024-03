Το Champions League... αλλάζει και το νέο του φορμάτ υπογραμμίζει την επιθυμία της UEFA να δώσει τεράστιο ενδιαφέρον στην πρώτη φάση.

Όλα έτοιμα για το νέο Champions League, όλοι περιμένουν τη διοργάνωση που θα δώσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο την ώθηση που χρειάζεται. Η αβεβαιότητα, η ανησυχία για κάτι καινούριο υπάρχει, όμως οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες για το νέο φορμάτ του Champions League που θα μπει στις ζωές μας από το 2024. Σύμφωνα με την UEFA, το νέο μοντέλο θα δώσει ελπίδες, χρήματα και ευκαιρίες στις μικρές ομάδες, θα εξαλείψει την… αδιαφορία που υπήρχε στη φάση των ομίλων για τους μικρούς κι ένας ενιαίος βαθμολογικός πίνακας θα δώσει έναν αέρα αισιοδοξίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης που αποκαλούμε «league phase», κατά διάρκεια αυτών των αγωνιστικών που θα διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο , θα είναι σημαντικό για τις ομάδες να βρίσκονται στις πρώτες 24 θέσεις. Που σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχει κάτι για να παλεύεις. «Έχουμε κάνει αρκετές προσομοιώσεις και έχουμε καταλήξει ότι ακόμα και μέχρι την τελευταία αγωνιστική οι ομάδες θα παλεύουν για να καταλάβουν μια από τις 24 πρώτες θέσεις, ώστε να έχουν μια ευκαιρία να προκριθούν στην επόμενη φάση» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης.

An exciting new era for European club football awaits 🤩



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O