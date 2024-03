Το Champions League... αλλάζει και το νέο του φορμάτ υπογραμμίζει την επιθυμία της UEFA να εξαλείψει τις αδιάφορες «μονομαχίες».

Τα... αστέρια που ξέραμε μετρούν αντίστροφα για το τέλος τους και το νέο Champions League περιμένει στη... γωνία. Από την επόμενη σεζόν η σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση θα μάς συστήσει τη νέα της έκδοση, η οποία υπόσχεται περισσότερες συγκινήσεις, περισσότερο δράμα και περισσότερες... ματσάρες από ποτέ. Την Τρίτη (26/03) η UEFA σε συνεργασία με τη Stoiximan Superleague 1 παρουσίασε το καινούριο φορμάτ του Champions League σε εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία κορυφαίων στελεχών της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, μεταξύ άλλων και του Γενικού της Γραμματέα, Θόδωρου Θεοδωρίδη.

Στην εκδήλωση αναλύθηκαν τόσο ο τρόπος λειτουργίας της νέας διοργάνωσης και οι επικείμενες αλλαγές της, όσο και οι λόγοι που οδήγησαν την UEFA στην απόφαση να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προχωρώντας στο... λίφτινγκ της σπουδαιότερης διασυλλογικής διοργάνωσης. Και σε αυτούς τους λόγους ανήκουν και τα λεγόμενα dead matches.

