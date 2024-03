Ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε εάν μπορεί να ξεκουράσει τον Μπαπέ στα δύο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό να ζητά το... γενναιόδωρο ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να υλοποιήσει την ευχή του οπαδού των «μπλαουγκράνα»,

Στο mood των live stream έχει μπει και πάλι ο Λουίς Ενρίκε. Όπως και το 2022, ο Ενρίκε αποφάσισε να ανοίξει και πάλι live stream στο διαδίκτυο, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις των θαυμαστών του. Μια από όλες τις ερωτήσεις, είχε να κάνει με τον Κίλιαν Μπαπέ και την παρουσία του στα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League.

Ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα ζήτησε από τον «Λούτσο» να σκεφτεί την παλιά του ομάδα και να ξεκουράσει τον Μπαπέ στα δύο παιχνίδια με τους «μπλαουγκράνα». Ο Λουίς Ενρίκε δεν αρνήθηκε την πρόταση!

Ωστόσο ζήτησε ένα χρηματικό αντίτιμο για να προχωρήσει στη συγκεκριμένη πράξη. Πιο συγκεκριμένα, ο Λουίς Ενρίκε τόνισε αστειευόμενος ότι με ένα ποσό των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να αφήσει στον πάγκο τον Μπαπέ στα δύο παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα.

🎙️🚨| Luis Enrique: "How many subs to bench Mbappe against Barça? If you donate 4-5 million euros to our foundation than I will tell Kylian to rest." #fcblive 😅 pic.twitter.com/Zh49hHIrGr