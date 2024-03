Οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης έστειλε μήνυμα στον διαιτητή της αναμέτρησης με την Ίντερ για την πρόκριση στους «8» του Champions League ζητώντας επιείκεια για τον Στέφαν Σάβιτς!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/03) την Ίντερ σε ένα παιχνίδι που έκρινε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, με τους Ροχιμπλάνκος να πανηγυρίζουν τελικώς τη νίκη/πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Πριν από το παιχνίδι, ένας οπαδός της Ατλέτι έστειλε μήνυμα στον διαιτητή του αγώνα Σιμόν Μαρτσίνιακ ζητώντας του να είναι επιεικής με τον Μαυροβούνιο αμυντικό της ομάδας Στέφαν Σάβιτς.

Συγκεκριμένα του έγραψε: «Κ. Σιμόν, ως οπαδός της Ατλέτικο, ζητώ την καταννόησή σας σχετικά με τον Στέφαν Σάβιτς. Ακόμα μαθαίνει [να μην παίρνει κόκκινη κάρτα]».

Μάλιστα ο Πολωνός ρέφερι του απάντησε: «ευχαριστώ».

🇲🇪🤣 An Atlético Madrid fan messaged tonight’s referee prior to the match: “Mr. Szymon, as an Atlético fan, I ask for your understanding regarding Stefan Savić; he is still learning [not to get a red card].”



His response: “Thanks 🤝👍⚽️”



