Σοβαρές καταγγελίες του Κονσεϊσάο: «Ο Αρτέτα έβρισε μέλος της οικογένειας μου που δεν ζει»

Ο Σέρζιο Κονσεϊσάο είχε έναν έντονο διάλογο με τον Μικέλ Αρτέτα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υποστηρίζει ότι ο Ισπανός έβρισε μέλος της οικογένειας του που δεν βρίσκεται στη ζωή.

Σε ένα δραματικό παιχνίδι το οποίο είχε διάρκεια σχεδόν τριών ωρών, η Άρσεναλ κατάφερε να αποκλείσει την Πόρτο στη διαδικασία των πέναλτι και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Champions League έπειτα από 14 χρόνια. Οι εντάσεις δεν έλειψαν επίσης από το παιχνίδι, με τους Σέρζιο Κονσεϊσάο και Μικέλ Αρτέτα να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο τεχνικό της Πόρτο, ο Αρτέτα έβρισε στα ισπανικά μέλος της οικογένειας του το οποίο μάλιστα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο Ισπανός από την πλευρά του δεν σχολίασε τη σοβαρή καταγγελία του Κονσεϊσάο, με την Άρσεναλ να διαψεύδει κατηγορηματικά τον Πορτογάλο.

«Ο Αρτέτα γύρισε προς τον πάγκο μου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και με έβρισε στα ισπανικά. Του είπα ότι το μέλος της οικογένειας μου που έβρισε, δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας», δήλωσε ο τεχνικός της Πόρτο με τον Αρτέτα να μη δίνει συνέχεια στ θέμα.

🚨 Porto manager Sérgio Conceiçao: “Arteta turned to the bench during the game and insulted my family in Spanish”.



“I told him that the person he insulted is no longer among us”.



“Let him worry about training his team, which has more than enough quality to play a lot better”. pic.twitter.com/CN4gQ9BuQB