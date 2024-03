Τιερί Ανρί και Τζέιμι Κάραγκερ σχολίασαν το κούρεμα του Ντέκλαν Ράις, λίγα λεπτά πριν τη ρεβάνς της Άρσεναλ κόντρα στην Πόρτο για τη φάση των «16» του Champions League.

Ο Τιερί Ανρί και ο Τζέιμι Κάραγκερ... πείραξαν on air τον Ντέκλαν Ράις για το νέο του κούρεμα και εκείνος με τη σειρά του, τους αποκάλυψε πως πλήρωσε 24 λίρες!

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, βρίσκεται στην αρχική σύνθεση του Μικέλ Αρτέτα για τη ρεβάνς απέναντι στην Πόρτο για τη φάση των «16» του Champions League και λίγα λεπτά πριν τη σέντρα μίλησε στην αγγλική τηλεόραση. Υπενθυμίζουμε πως οι Δράκοι επικράτησαν των Άγγλων με 1-0 στην Πορτογαλία και ταξίδεψαν στο Λονδίνο, έχοντας αυτό το εύθραυστο προβάδισμα υπέρ τους.

£24 for his hair cut... Declan Rice, man of the people 💈 pic.twitter.com/VeVWkgZqho

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧤 Raya between the sticks

🧱 Saliba at the back

🪄 Havertz leads the line



Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/tjb6rvXTn7