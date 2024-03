Viral έχει γίνει η προσπάθεια μιας Ισπανίδας δημοσιογράφου να καλέσει σπίτι της τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρεάλ απέναντι στη Λειψία για το Champions League.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει εισβάλει για τα καλά στις μαδριλένικες καρδιές με τα όσα κάνει στην πρώτη του σεζόν στη Ρεάλ. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει αναγκάσει μόνο τους φιλάθλους των Μερένγκες να τον... ερωτευτούν, αλλά και ορισμένες δημοσιογράφους.

Μάλιστα, μια εξ αυτών, η Αλέσια Ταρκίνο του Amazon, βρήκε το θάρρος να του... την πέσει με κάποιον τρόπο, ζητώντας του να την ακολουθήσει στο σπίτι της! Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Άγγλου στην τηλεόραση μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στη Λειψία.

A reporter asked Jude Bellingham if he would come home with her after Wednesday nights game.



