Έντονα παράπονα για το γκολ της ισοφάρισης του Όσιμεν έχουν στην Μπαρτσελόνα, με τα Μέσα της Βαρκελώνης να φωνάζουν για επιθετικό φάουλ του Νιγηριανού στον Ινίγκο Μαρτίνεθ.

Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε αντάξια του μεγέθους της μετά από καιρό στη Νάπολη, ωστόσο δεν κατάφερε να φύγει με το μεγάλο διπλό παρά τη μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Τσάβι. Ένα γκολ του Όσιμεν στέρησε από τους «μπλαουγκράνα» το προβάδισμα της πρόκρισης η οποία θα κριθεί στη Βαρκελώνη στη ρεβάνς του Μαρτίου.

Στην Καταλονία ωστόσο έχουν έντονα παράπονα όσον αφορά τη φάση του γκολ της Νάπολι. Τα Μέσα της Βαρκελώνης φωνάζουν για το γκολ του Νιγηριανού φορ υποστηρίζοντας ότι ο Όσιμεν έχει κάνει επιθετικό φάουλ στον Ινίγκο Μαρτίνεθ.

Ο Τσάβι πάντως δεν στάθηκε στη συγκεκριμένη φάση μετά το τέλος της αναμέτρησης και... αρκέστηκε στην καλή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

