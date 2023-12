Ινφαντίνο: «Η απόφαση για τη European Super League δεν αλλάζει τίποτα»

Ο Τζάνι Ινφαντίνο μέσω Social Media έστειλε το μήνυμα του για τις εξελίξει αναφορικά με τη Europan Super League και τόνισε πως η δικαστική απόφαση δεν αλλάζει τίποτα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε τη European Super League στην προσπάθεια της να «σπάσει» το... μονοπώλιο των UEFA - FIFA και πλέον οι διορανωτές είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν το δικό τους τουρνουά.

Η FIFA ανακοίνωσε πως δεν θα θα σχολιάσει περαιτέρω την ετυμηγορία προτού την εξετάσει με την UEFA, τις άλλες συνομοσπονδίες και τις ενώσεις-μέλη. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο με τοποθέτηση του ξεκαθάρισε πως αυτή η απόφαση δεν αλλάζει το παραμικρό.

«Με τον μέγιστο σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η σημερινή απόφαση δεν αλλάζει τίποτα, πραγματικά. Ιστορικά, διοργανώνουμε τις καλύτερες διοργανώσεις στον κόσμο και αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον...», είναι το μήνυμα του Ελβετού.

FIFA President Gianni Infantino:



"With the greatest respect for the European Court of Justice, today’s judgement does not change anything, really.



"Historically, we have been organising the best competitions in the world and this will also be the case in the future... pic.twitter.com/ZM9UIEn7xw