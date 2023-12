Πετυχαίνοντας την 20η συνεχόμενη νίκη της εντός έδρας, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Champions League για πρώτη φορά σε έξι σεζόν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Λάτσιο με 2-0 την Τετάρτη (13/12), πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο Ε και έφτασε τις 20 διαδοχικές νίκες εντός έδρας, στο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί της ως γηπεδούχος σε όλες τις διοργανώσεις — ισοφαρίζοντας την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε το 2013.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν και ο Σαμουέλ Λίνο σημείωσαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο στο στάδιο Metropolitano δίνοντας στην Ατλέτικο 14 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από τη δεύτερη Λάτσιο. Μια ισοπαλία θα ήταν επίσης αρκετή για την Ατλέτι για να κατακτήσει την πρώτη θέση και να είναι μεταξύ των ομάδων που θα αποφύγουν άλλους νικητές των ομίλων στον επόμενο γύρο.

