Τη δική της επίδοση κατάφερε να «σπάσει» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ είναι πλέον η αγγλική ομάδα με τη χειρότερη άμυνα στην ιστορία των ομίλων του Champions League.

«Αυτοκτονία» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Πόλη. Μπορεί μπροστά η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ να ήταν «φωτιά», ωστόσο στα μετόπισθεν εμφάνισε και πάλι τις αδυναμίες που έχει, καθώς δέχτηκε τρία γκολ, εκ των οποίων τα δύο ήταν «δώρα» του Ονανά, μένοντας έτσι στο 3-3 με τη Γαλατάσαραϊ.

Μια ακόμη φορά, που οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν να παρουσιαστούν σωστοί στην άμυνα, με αποτέλεσμα να «σπάνε» ρεκόρ -σχεδόν- 30 χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, με τα τρία γκολ που δέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να «σπάσει» δικό της... ρεκόρ, «βελτιώνοντας» τη δική της χειρότερη αμυντική επίδοση σε ομίλους Champions League.

Στους φετινούς ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δεχτεί 14 γκολ, με τον συγκεκριμένο αριθμό να αποτελεί ρεκόρ για αγγλική ομάδα στη συγκεκριμένη φάση του Champions League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν έτσι και αλλιώς την... πρωτιά στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας δεχτεί 11 γκολ τη σεζόν 1994/95.

14 - Most goals conceded by an English team five games into a Champions League campaign:



14 - Manchester United (2023-24)

11 - Manchester United (1994-95)

11 - Tottenham (2019-20)

10 - Manchester United (1998-99)

10 - Manchester City (2012-13)

10 - Arsenal (2015-16)



Circus.