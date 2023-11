Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς έφτασε τα 40 γκολ στο Champions League και έγινε ο νεότερος από κάθε άλλο παίκτη στην ιστορία που το πετυχαίνει.

Απίθανος Έρλινγκ Χάαλαντ, έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ και έγραψε ιστορία!

Ο Νορβηγός στράικερ της Μάνστεστερ Σίτι έφτασε τα 40 γκολ σε αγώνες του Champions League και έγινε ο νεότερος που το πετυχαίνει σε ηλικία 23 ετών και 130 ημερών.

Ο Χάαλαντ χρειάστηκε μόλις 35 παιχνιδια για να τα καταφέρει, 10 λιγότερα από τον κάτοχο του συγκεκριμένου ρεκόρ, τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ.

Erling Haaland has reached 40 Champions League goals in fewer appearances (35) and at a younger age (23y 130d) than any other player in the competition’s history. 🤖#UCL pic.twitter.com/rcLZ0gr4H4