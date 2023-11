Ο Ντιέγκο Σιμεόνε στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Φέγενορντ έφτασε τα 100 ματς Champions League ως προπονητής και έγινε ο τρίτος «τριψήφιος» κόουτς με μια ομάδα.

Με τη σέντρα της αναμέτρησης της Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Φέγενορντ ο Ντιέγκο Σιμεόνε έφτασε και με τη «βούλα» τα 100 ματς ως προπονητής των Ροχιμπλάνκος στο Champions League. O Τσόλο μετράει 48 νίκες, 25 ισοπαλίες και 26 ήττες, ενώ έχει οδηγήσει την ομάδα του σε δυο τελικούς, το 2014 και το 2016, όπου έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αργεντινός έγινε ο τρίτος κόουτς που έφτασε τα 100 ματς σε επίπεδο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στον πάγκο μιας ομάδας. Στην κορυφή της λίστας είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με 190 ματς στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεύτερος είναι ο Αρσέν Βενγκέρ με 173 ματς ως τεχνικός της Άρσεναλ.

100 - Atletico de Madrid's Diego Simeone 🇦🇷 will become only the third manager to reach 100 appearances for a single club in the Champions League (W47 D27 L25), after Alex Ferguson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 with Manchester United (190) and Arsène Wenger 🇫🇷 with Arsenal (177). Legend pic.twitter.com/BSsggy8qXl