Ο εξτρέμ της Νιούκαστλ, Τζέικομπ Μέρφι, φόρεσε το πιο πλατύ του χαμόγελο όταν έπαιξε ο εμβληματικός ύμνος του Champions League το βράδυ της Τρίτης (19/09)!

Ο 28χρονος επιθετικός της Νιούκαστλ, Τζέικομπ Μέρφι, ήταν βασικός στο πρώτο παιχνίδι του Champions League εναντίον της Μίλαν. Παρατάχθηκε δίπλα στον Σον Λόνγκσταφ και τον Άντονι Γκόρντον στο «Σαν Σίρο» και στιγμές αφότου ο εκφωνητής του σταδίου πάτησε το... play στον διάσημο ύμνο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι κάμερες απαθανάτισαν τον έμπειρο εξτρέμ να χαμογελάει πλατιά.

Μετά από 20 χρόνια αναμονής, αυτή πρέπει να ήταν μια πολύ συναισθηματική στιγμή για τη Νιουκάστλ και τους υποστηρικτές της. Ο Μέρφι, ο οποίος υποστήριζε τον σύλλογο από μικρός, ήταν φανερά χαρούμενος! Ενόψει του πρώτου αγώνα εναντίον της Μίλαν είχε δηλώσει. «Δεν μπορούσα να το ονειρευτώ ποτέ αυτό. Είναι καλύτερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ και είμαστε εκεί. Δεν έχω λόγια. Ποιος θα το φανταζόταν; Αλλά το κάναμε».

Δείτε τις χαρακτηριστικές στιγμές:

Chills.



After a long 20 year wait. Newcastle hear the #UCL anthem for the first time in their return to the competition. #ACMNEW pic.twitter.com/Yw0bzsfXAZ