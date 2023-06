Η «πλασεδάρα» του Λιονέλ Μέσι στην αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ» ψηφίστηκε ως κορυφαίο γκολ της σεζόν στο Champions League που ολοκληρώθηκε.

O Λιονέλ Μέσι την ερχόμενη σεζόν δεν θα αγωνίζεται στην Ευρώπη, καθώς θα μετακομίσει στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι και φρόντισε να «αποχαρειτήσει» το Champions League με έα γκολ... ποίημα. Ο λόγος για το φοβερό πλασέ με το οποίο «εκτέλεσε» τον εκπληκτικό (και) εκείνη την βραδιά Οδυσσέα Βλαχοδήμο, στις 5 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ» για τη φάση των ομίλων.

Το τρομερό γκολ του Αργεντινού σούπερ σταρ ψηφίστηκε ως κορυφαίο της σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1