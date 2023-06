Λίγη από την αργεντίνικη... τρέλα τους έβγαλαν οι άλλοτε γαλάζιοι Αγκουέρο και Τέβες, οι οποίοι πανηγύρισαν έντονα την κατάκτηση του Champions League από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Συνεπαρμένοι από ποδοσφαιρική... παράνοια ο Κουν Αγκουέρο και ο Κάρλος Τέβες! Οι Αργεντινοί, που υπήρξαν και συμπαίκτες στο πέρασμά τους από τη Μάντσεστερ Σίτι, είδαν τους Πολίτες να νικούν 1-0 την Ίντερ στον τελικό της Πόλης και να κατακτούν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους.

Οι δυο παλαίμαχοι βρέθηκαν στο «Ατατούρκ» ως σχολιαστές του παιχνιδιού και σε καμία περίπτωση δεν πήραν... ψύχραιμα ούτε το γκολ του Ρόδρι ούτε το τελευταίο σφύριγμα του Μαρτσίνιακ που σήμανε τη στέψη των Σίτιζενς.

AGUERO AND TEVEZ REACT TO CITY GOAL ⚽️💙🤍 Great live look at Argentinian City Legends as they respond to Rodri banger. About as much striking prowess as you can cram into two headsets. 🙌🎧🎧pic.twitter.com/YRmDgdp0bp