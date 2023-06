Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ρομέλου Λουκάκου αναφερόμενος στον «No 1 φαν του», τον παππού του, πριν τον τελικό του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ρομέλου Λουκάκου μετρά αντίστροφα για τον τελικό του Champions League, όπου η Ίντερ θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι (10/06-22:00|Cosmote Sport 1HD) και σε συνέντευξή του στο BT Sport εν όψει της μεγάλης αναμέτρησης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Βέλγος επιθετικός μετά από σχετική ερώτηση που του έγινε μίλησε για τον παππού του, που έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν 12 ετών, και δάκρυσε, τονίζοντας πόσο σημαντικός ήταν για τον ίδιο.

«Σημαίνει πολλά για μένα ο παππούς μου. Το χειρότερο είναι πως όταν κοιτάω τον μικρότερο γιο μου βλέπω εκείνον, μοιάζουν τόσο πολύ. Για μένα, ο παππούς μου ήταν ο No 1, o μεγαλύτερός μου φαν. Κάθε φορά που παίζω, είναι για εκείνον. Είναι ιδιαίτερο να φτάνει κανείς σε αυτό το σημείο, είναι για εκείνον.

Όλα τα γκολ που έχω σκοράρει είναι για εκείνον. Τού υποσχέθηκα πως θα προσέχω τη μητέρα μου όταν ήμουν 12 ετών και το έκανα. Οπότε κάθε φορά που τη βλέπω στις κερκίδες, κάθε φορά που βάζω γκολ τον κοιτάω στον ουρανό και λέω πως τα κατάφερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λουκάκου φανερά συγκινημένος.

"He was my biggest fan. Every time when I play... yeah, it's for him."



Romelu Lukaku gets emotional talking about his grandfather ahead of the Champions League final ❤️



(via @cnnfc) pic.twitter.com/1FHClRDbJ4