Στο Βέλγιο είχαμε φινάλε γκραν γκινιόλ και η 2η θέση που ενδέχεται να «βγάλει» τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Champions League άλλαξε έξι φορές «χέρια», ενώ από το 89' των αγώνων «παρέλασαν» τρεις διαφορετικές ομάδες!

Κορμιά έπεσαν στο Βέλγιο και το φινάλε του πρωταθλήματος ήταν συγκλονιστικό. Ο τίτλος άλλαζε συνεχώς χέρια και στις καθυστερήσεις της τελευταίας αγωνιστικής κατέληξε τελικά στην Αντβέρπ. Η εξέλιξη της λίγκας ενδιέφερε άμεσα και τον Παναθηναϊκό, αφού η ομάδα που θα τερμάτιζε 2η θα είναι, μαζί με την Ντνίπρο, υποψήφια αντίπαλος των «πράσινων» στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Τελικά στον δρόμο του «τριφυλλιού» ενδέχεται να βρεθεί η Γκενκ, όμως το ότι η κορυφή άλλαζε συχνά «κάτοικο» σημαίνει και εύλογα πως κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στη 2η θέση.

Είναι χαρακτηριστικό πως έστω για λίγα λεπτά και λόγω των συνεχών γκολ που σημειώνονταν στα παιχνίδια αλλά και των ανατροπών που υπήρχαν, ως υποψήφια αντίπαλος του «τριφυλλιού» υπήρξαν τρία διαφορετικά clubs. Από το 1' μέχρι το 45' ήταν η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, στο 46' βρέθηκε η Γκενκ, στο 58' πέρασε η Αντβέρπ, στο 75' ξανά η Γκενκ, στο 89' «επέστρεψε» η Ουνίον, στο 90'+3' ήταν εκ νέου η Αντβέρπ και στο 90'+4' «κλείδωσε» η Γκενκ.

Ετσι 2η θέση άλλαξε έξι φορές κάτοχο, ενώ από το 89' ως το 90'+4' «παρέλασαν» και οι τρεις υποψήφιοι!

Toby Alderweireld's injury-time equaliser at Genk coupled with Union SG failing to beat Club Brugge means Antwerp, led by Mark van Bommel, win their first Belgian championship since 1957.



