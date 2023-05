Απίστευτες εικόνες από το ντέρμπι του Μιλάνου με τους Μάρκο Ματεράτσι και Γουέσλεϊ Σνάιντερ, δύο πρώην αστέρες των Νερατζούρι, να παρακολούν τον αγώνα με τους οπαδούς στην Curva Nord.

Ο 49χρονος Μάρκο Ματεράτσι, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 2006, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Ίντερ. Ο 38χρονος Γουέσλεϊ Σνάιντερ είναι πρώην μέσος της εθνικής Ολλανδίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Ίντερ. Τι τους συνδέει; Μα το γεγονός ότι το 2010 έπαιξαν στην Ίντερ του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος τότε κατέκτησε το τρεμπλ, δηλαδή τη Serie A, το Coppa Italia και το Champions League.

Στο ντέρμπι της Τρίτης στο Μιλάνο, στον ημιτελικό του Champions League, το θρυλικό στάδιο του Σαν Σίρο ήταν κατάμεστο από διασημότητες, όμως οι δυο τους δεν επέλεξαν την κερκίδα των επισήμων αλλά την Curva Nord, στην οποία βρίσκονται οι πιο φανατικοί οπαδοί της Ίντερ. Οι υποστηρικτές των «Νερατζούρι» ήταν ενθουσιασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα που βρίσκονταν μαζί τους δυο θρύλοι της ομπάδας.

Δείτα τα χαρακτηριστικά βίντεο:

Wesley Sneijder & Marco Materazzi together with Curva Nord Inter at their match against AC Milan tonight 👏🏻🇮🇹 pic.twitter.com/POYSbzAw6w