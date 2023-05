Όπως ανακοίνωσε η UEFA ο τελικός του Champions League γυναικών στο Αϊντχόφεν ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Βόλφσμπουργκ είναι ο πρώτος στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης που θα είναι Sold Out, σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης στην Ολλανδία.

Το ποδόσφαιρο γυναικών συνεχίζει τη ραγδαία εξέλιξη του ανά την Ευρώπη και οι αριθμοί... μιλούν από μόνοι τους. Όπως ανακοίνωσε η UEFA ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Βόλφσμπουργκ (3/6) έγινε Sold Out!

Περισσότερα από 34.000 εισιτήρια τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν... καπνός! Πρόκειται για ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα γυναικών στην Ολλανδία ενώ είναι ο πρώτος τελικός στη σύγχρονη έκδοση του Champions League (2009/10) που γίνεται Sold Out.

Η προσέλευση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει αυξηθεί την τρέχουσα σεζόν, με το μέσο αριθμό θεατών μέχρι στιγμής να ξεπερνάει τις 10.000 για πρώτη φορά. Το σύνολο των θεατών είναι ήδη κοντά στις 650.000 και θα πλησιάσει τις 680.000, μέχρι να πραγματοποιηθεί ο τελικός.

🏆 #UWCLfinal = SOLD OUT 🤩



Next month’s final in Eindhoven is the first to be fully sold out since the #UWCL was rebranded in 2009/10!



Bring on Barcelona 🆚 Wolfsburg 🙌