Πρώην μάνατζερ του Γιάγια Τουρέ: «Το ξόρκι των σαμάνων έχει λυθεί, η Σίτι θα κατακτήσει το Champions League»

Τα περιβόητα ξόρκια που κρατούσαν τη Μάντσεστερ Σίτι μακριά από την κατάκτηση του Champions League λύθηκαν πλέον από τους Αφρικανούς σαμάνους, όπως αποκάλυψε ο πρώην ατζέντης του Γιάγια Τουρέ.

Απελευθερωμένη από τα.... ξόρκια των Αφρικανών σαμάνων είναι πλέον η Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα!

Η περιβόητη κατάρα που είχε πέσει πάνω στο κλαμπ από τον πρώην ατζέντη του Γιάγια Τουρέ, Ντιμίτρι Σελούκ, λύθηκε μετά από παραίνεση του Ουκρανού μάνατζερ ο οποίος μετά από χρόνια θέλησε να απολογηθεί για το ζήτημα.

«Θέλω να απολογηθώ για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα αυτή η πικρία να σταματήσει και ξέρω ότι κι ο Γιάγια (σ.σ Τουρέ) θέλει το ίδιο γιατί σκέφτεται μόνο το καλό της Σίτι.

Μπορώ να πω ότι το ξόρκι έχει λυθεί από τους σαμάνους και νομίζω ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα κερδίσει το Champions League υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Έχουν μεγάλη ευκαιρία να το κατακτήσουν φέτος. Αλλά ό,τι και να συμβεί, σίγουρα θα το κερδίσουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σελούκ.

Ο Γιάγια Τουρέ πάντως απάντησε άμεσα στα λόγια του πρώην ατζέντη του και θέλησε για ακόμα μια φορά να αποστασιοποιηθεί από αυτό το ζήτημα μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Τα ΜΜΕ επικαλούνται τα λόγια του πρώην ατζέντη μου που μιλάει για μια κατάρα. Σας παρακαλώ μην με μπλέκεται με αυτές τις ανοησίες και τα στερεότυπα για τις αφρικανικές κατάρες. ΜΜΕ, σας παρακαλώ προχωρήστε. Αυτός ο άνθρωπος δεν με εκπροσωπεί με κανένα τρόπο. Η ενίσχυση τέτοιων στερεοτύπων είναι ζημιογόνα» έγραψε χαρακτηριστικά.

My former agent is being quoted by the media about a ‘curse’.



Please don’t associate me with this nonsense and lazy stereotypes about African curses!? 🤔



Media… move on please. This man does not represent me in any way. Amplifying these stereotypes is harmful.