Με δημοσίευσή της η Μπάγερν Μονάχου καταδίκασε τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Νταγιό Ουπαμεκανό μετά τα πολλά λάθη που έκανε στην ήττα τον Βαυαρών από τη Μάντσεστερ Σίτι, στηρίζοντας τον ποδοσφαιριστή της.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν επιβλητική και πήρε πολύτιμη νίκη (3-0) απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League, σε μια ομολογουμένως κακή βραδιά για τον Νταγιό Ουπαμεκανό.

Ο Γάλλος στόπερ έκανε αρκετά λάθη και ένα από αυτά οδήγησε στο δεύτερο γκολ των Πολιτών. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού ο νεαρός αμυντικός των Βαυαρών δέχθηκε σωρεία ρατσιστικών μηνυμάτων στον λογαριασμό του στο Instagram, με πολλούς οργισμένους φίλους της Μπάγερν να τον αποκαλούν «χιμπατζή» και να τον κατηγορούν για το αρνητικό αποτέλεσμα.

