Η Ρεάλ υπέβαλε τη Λίβερπουλ στην πιο βαριά εντός έδρας ήττα της ευρωπαϊκής ιστορίας της, αλλά το φινάλε βρήκε τους φίλους των Μαδριλένων να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα των Reds, οι οποίοι χειροκρότησαν πρώτοι τους παίκτες του Κάρλο Αντσελότι!

Η παράδοσή τους στο Champions League ειδικά τα τελευταία χρόνια τις έχει αναγάγει σε μια κλασική ευρωπαϊκή μονομαχία. Δύο τελικοί την τελευταία πενταετία, «μονομαχίες» στα προημιτελικά. Πλέον και στη φάση των «16», όπου η Ρεάλ Μαδρίτης κατέστησε μάλλον διαδικαστική υπόθεση τη ρεβάνς κόντρα στη Λίβερπουλ, βάζοντας τη σφραγίδα της στην πιο βαριά ευρωπαϊκή ήττα που αντικρίζει το κοινό του «Άνφιλντ».

Η αρμάδα του Κάρλο Αντσελότι έφυγε με το θριαμβευτικό 5-2 από το Μέρσεϊσαϊντ και μάλιστα με ανατροπή. Κι αν κάποιος θα περίμενε πόλωση μεταξύ των δύο πλευρών, έπεσε εντελώς έξω. Το φινάλε του αγώνα βρήκε τους φιλάθλους των δύο ομάδων να προσφέρουν μερικές σπάνιες, πλην όμως τόσο... πολυπόθητες σκηνές υγιούς ανταγωνισμού και ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν μπόρεσαν παρά να χειροκροτήσουν τους Μερένγκες, οι οποίοι δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Η αντίδραση των Μαδριλένων φιλάθλων; Έμειναν στην εξέδρα και φώναζαν ρυθμικά «Λίβερπουλ, Λίβερπουλ», σε ένδειξη σεβασμού προς τη μεγάλη τους αντίπαλο!

