Ο προπονητής της Τσέλσι, Γκρέιαμ Πότερ, «απασφάλισε» στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα των «μπλε» για τους «16» του Champions League με την Μπορούσια Ντόρτμουντ το βράδυ της Τετάρτης (15/02) απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι δεν «θυμώνει αρκετά».

Ο Γκρέιαμ Πότερ αντεπιτέθηκε σε όσους ισχυρίζονται ότι δεν θυμώνει αρκετά και άφησε να εννοηθεί ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν ασκούν κριτική. Ο προπονητής της Τσέλσι απάντησε σε όλους όσοι λένε ότι δεν έδειξε αρκετό θυμό προν τον διαιτητή της αναμέτρησης που δεν καταλόγησαν το χέρι του Σο΄τσεκ στο 90' [ίσως κρίθηκε από διαιτητή και VAR ότι ήταν το χέρι στήριξης στο τάκλιν και το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε].

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης ενόψει της αναμέτρησης με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για το Champions League ο Πότερ δήλωσε: «Προσέχω να μην μπαίνω σε συζήτηση με τα μέσα ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ. Φυσικά, θυμώνω, είμαι άνθρωπος όπως κι εσείς. Απλά επιλέγω να συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που θεωρώ σωστό να συμπεριφέρομαι. Νομίζω ότι τα ίδια μέσα ενημέρωσης που μιλούν για μένα και το αν θύμωσα αρκετά, γράφουν ιστορίες για προβλήματα με τους διαιτητές στο ποδόσφαιρο των ακαδημιών και δεν βλέπουν την σύνδεση».

GRAHAM POTTER MIC DROP 🎤👏



"The same media talking about me [needing to be] more angry are then running stories about the problems of referees in grassroots football and don't see the connection.”#CFC



