H Μαρσέιγ έχει μπροστά της τη μεγάλη ευκαιρία για να προκριθεί στους «16» του Champions League. Οι Μασσαλοί βρίσκονται στην τελευταία θέση του 4ου ομίλου με έξι βαθμούς, όμως με εντός έδρας νίκη κόντρα στην Τότεναμ (22:00, Cosmote Sport 8) θα φτάσουν τους εννέα πόντους και θα εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στα «νοκ άουτ» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από έντεκα χρόνια (2011).

Η ομάδα του Ίγκορ Τούντορ θα έχει στο πλευρό της τους παθιασμένους Μαρσεγέζους και μάλιστα εκατοντάδες οπαδοί συνόδευσαν την αποστολή της ομάδας τους μέχρι το «Βελοντρόμ» για να τονώσουν την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.

Several hundreds of Marseille fans accompany the team bus on scooters to the Stade Vélodrome. A chance to qualify for the Champions’ League knockouts for the 1st time since 2011. (🎥@lomcast1)pic.twitter.com/A8LQQfA0ok